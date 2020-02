Zoon reageert op boze rouwadvertentie van vader: 'Nooit goed genoeg'

Nog voor hij overleed, regelde Dick zijn rouwadvertentie. "Bij mijn feestjes waren jullie er wel, maar tijdens mijn ziekte was er (bijna) niemand. Mijn laatste groet: 'Vier het leven'. Dick"

Zoon Dennis plaatst nu ook een advertentie in het zelfde lokale blad. "Naar aanleiding van de door Dick zelf geplaatste rouwadvertentie in de Nieuwe Meerbode op 29 januari 2020, welke heel begrijpelijk bij velen van u een brok in de keel bezorgde, wil ik via deze weg graag de andere kant van Dick zijn verhaal met u delen."