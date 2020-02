Spanning in Den Haag: wordt Nederland het eerste land dat het Canada-verdrag verwerpt?

Draai van de PvdA

De PvdA is van mening veranderd over het verdrag. Afgelopen jaren waren de sociaaldemocraten voorstander daarvan. Lilianne Ploumen heeft als minister van Buitenlandse Handel deelgenomen aan gesprekken over CETA, maar dat is veranderd. "Onze fractie gaat tegen stemmen, want we vinden het ontzettend jammer dat in het verdrag multinationals wel een plek aan tafel hebben en de vakbonden en milieuorganisaties niet", zegt Ploumen, nu Kamerlid voor de PvdA.

Andere partijen verwijten de PvdA een draai. "Ik trek me de kritiek niet aan, want de positie van vakbonden en milieuorganisaties is voor de PvdA altijd een belangrijk punt geweest", aldus Ploumen.

Twijfel bij de ChristenUnie

Ook de ChristenUnie twijfelt. Dat de partij met het verdrag worstelt bleek vorig jaar al toen het debat over CETA op haar verzoek werd uitgesteld. Het is een netelig onderwerp voor de regeringspartij, want in 2016 was de ChristenUnie tegen het verdrag. Kamerlid Voordewind tweette de afgelopen dagen over grote zorgen over voedselveiligheid en boeren.

Voordewind wil eerst het debat met het kabinet voeren, zo laat hij weten.