België wil 42 kinderen zonder hun moeders uit Syrië halen

Ook in Nederland speelt de kwestie rond het terughalen van IS-kinderen. Volgens het gerechtshof in Den Haag hoeft de Staat de vrouwen en hun kinderen die in Noord-Syrische kampen zitten, niet terug te halen.

Dat oordeel kwam een week nadat een rechter had besloten dat de Staat er alles aan moest doen om de kinderen hierheen te krijgen.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, zei vrijdag dat hij met de Koerden in gesprek wil over de berechting van Nederlandse jihadisten die in het noordoosten van Syrië vastzitten.