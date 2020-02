Vijf containers van schip gevallen in Waddenzee, ten minste één open

Het is nu te donker om de containers uit het water te halen. Ook is het hulpschip teruggekeerd naar de haven in verband met technische problemen. Morgen wordt opnieuw gevlogen om de containers te zoeken.

Direct gemeld

Vorig jaar sloegen 342 containers overboord van de MSC Zoe. Honderdduizenden kilo's aan producten die in de containers zaten, kwamen in zee terecht. Dat veroorzaakte een natuurramp die miljoenen euro's kostte.

Het grote verschil met nu is volgens een woordvoerder van de Kustwacht dat het ongeluk vandaag overdag gebeurde en dat er meteen een melding werd gemaakt.