Minister: opening Lelystad Airport in 2020 wordt krap

Onduidelijk is nog welke gevolgen de stikstofcrisis precies heeft voor de opening van de luchthaven. "Dat heeft ieder project moeilijker gemaakt, omdat je allerlei onderzoeken moet doen en moet compenseren", zegt Van Nieuwenhuizen.

Eerder ging er al een streep door de opening dit voorjaar. De kans dat er in het najaar alsnog vluchten vanaf Lelystad vertrekken, wordt ook met de dag kleiner, zegt minister Van Nieuwenhuizen.

Winterseizoen

De Tweede Kamer moet ook nog groen licht geven voor de opening van de luchthaven. "Wil je het winterseizoen nog halen, dan moeten we in april de besprekingen afronden", aldus de minister. "We doen ons best om Lelystad Airport zo snel mogelijk te openen, maar het begint wel krap te worden."