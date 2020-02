Maatregelen om vogelgriep: in heel Nederland ophokplicht voor pluimvee

De ophokplicht wordt ingesteld om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raken door het virus. Onlangs was er een besmetting bij een hobbylocatie met pluimvee in Bretzfeld in Duitsland.

"Omdat de recente besmetting in Duitsland westelijker is dan eerdere besmettingen is er een kans dat ook in andere delen van West-Europa het virus in lokale wilde watervogelpopulaties aanwezig is", schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.