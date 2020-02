Bekijk op de kaart: zo vaak flitst de flitspaal bij jou in de buurt

Scroll over de kaart om te zien hoe vaak er werd geflitst en hoeveel snelheidsboetes en boetes voor rijden door rood licht werden uitgedeeld.

Meest actieve flitspaal

De flitspaal die in 2019 het meest actief was, is de flitspaal aan de Prinses Beatrixlaan Zuid in Delft. De paal zorgde voor 31.386 boetes. Dat is meer dan twee keer zoveel als alle flitsboetes in de provincie Friesland.

In Friesland staan dan ook maar drie flitspalen. Die zorgden voor 16.933 boetes in totaal.