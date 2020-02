Flip zit vast op cruiseschip Westerdam: 'Nederland, help ons!'

Optimistisch

"We houden goede moed", zegt een optimistische Knibbe. Op het cruiseschip zitten 1455 passagiers en 802 bemanningsleden. In totaal zijn er zo'n 90 Nederlanders aan boord van de Westerdam.

"We hopen dat de Nederlandse regering zijn uiterste best doet om diplomatieke druk uit te oefenen zodat we met dit coronavirusvrije schip zo snel mogelijk een haven mogen binnenlopen. Zodat we een thuisvlucht kunnen bemannen met de 80 andere Nederlanders, waarvan de meeste ook graag naar huis willen."