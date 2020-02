Turkije en Syrië voeren strijd op: dit staat er op het spel

De Syrische oorlog speelt zich nu vooral af in de provincie Idlib, in het noorden van het land. Het is een van de laatste delen in Syrië waar nog zeer hard wordt gevochten. Het regime van Assad wil het koste wat kost weer in handen krijgen.

Het Syrische leger, gesteund door Rusland en Iran, is daarom de laatste weken bezig met een ongenadig offensief. Daarbij komt Syrië ook in botsing met Turkije, dat troepen in Idlib heeft gestationeerd. In een week tijd zijn 13 Turkse militairen gedood.