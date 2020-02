Minister Grapperhaus wil bezit pedohandboek aanpakken

Het boek beschrijft op bijna pedagogische wijze hoe je het vertrouwen van kinderen wint. Met kant-en-klare zinnen en beloningstechnieken leren misbruikers hoe ze kinderen geheimen kunnen laten bewaren. De handleiding is al meer dan tien jaar op het verborgen gedeelte van het internet te vinden, bleek uit onderzoek. Het handboek wordt actief gedeeld op fora voor pedoseksuelen en aangevuld met nieuwe tips, adviezen en ervaringen.

Sterk signaal

In Nederland is het bezit of de verspreiding van dit boek niet strafbaar. In het Verenigd Koninkrijk is vier jaar geleden het wetboek van strafrecht aangepast om dit soort handboeken wel strafbaar te maken. Daar zijn al verschillende pedoseksuelen veroordeeld voor het in bezit hebben van het document. Meerdere politieke partijen hadden de minister om actie gevraagd.

Na overleg met het Openbaar Ministerie vindt Grapperhaus 'een sterk signaal vanuit de overheid wenselijk, omdat het bezit van een pedohandboek volstrekt onacceptabel is'. Voor de zomer wil de minister duidelijkheid geven of het bezit van het handboek ook een zelfstandig strafbaar feit is.