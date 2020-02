'Pijnlijke' onthulling: Nederland tipte Argentinië zelf over arrestatie Poch

Opnieuw pijnlijke onthulling’

"Dit is opnieuw een pijnlijke onthulling in het dossier-Poch: het was niet Argentinië, maar Nederland zélf dat het plan bedacht om Poch via Spanje uit te leveren", zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.

Minister Grapperhaus heeft de Kamer geïnformeerd, omdat het volgens de minister een ‘relevant feit’ is. Al een jaar loopt een onderzoek door de Commissie Machielse, onder leiding van Ad Machielse, voormalig advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Er is geen termijn of einddatum voor het onderzoek.