Politie Colombia: tipgeld wordt uitgekeerd voor aanhouding rechterhand Taghi

Verschillende moorden

R. wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven voor verschillende moorden. Hij is hoofdverdachte in het grootscheepse liquidatieonderzoek Marengo. Eerder gingen geruchten dat hij zelf zou zijn overleden. Justitie had 100.000 euro tipgeld uitgeloofd voor de gouden tip die leidde tot zijn aanhouding.

Het enorme Marengoproces gaat eind deze maand verder. Op 6 maart zal Taghi zich voor het eerst in de rechtbank moeten melden. Zijn advocaat heeft al laten weten dat de verdachte daarbij zal zijn. Taghi is in Nederland vastgezet in de extra beveiligde gevangenis in Vught.