Historische verkiezingsuitslag zet verenigd Ierland hoger op agenda

Samenwerken of uitsluiten

Een verenigd Ierland staat door de winst van Sinn Féin dus wel hoger op de agenda, maar of een nieuwe regering er ook echt mee aan de slag gaat? Dat valt of staat bij het feit of andere partijen nu met Sinn Féin willen samenwerken.

Mogelijk is Sinn Féin aangewezen op een rol als grootste oppositiepartij, als de andere partijen samen een regering weten te vormen. Maar of dat slim is, is de vraag. Sinn Féin dreigt dan, tijdens de volgende verkiezingen, nog veel groter te worden. De partij zal dan zeker meer dan 40 kandidaten voordragen. Overigens is Sinn Féin ook in Noord-Ierland actief. De partij zit daar in de regering.