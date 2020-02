Grote zorgen in Tweede Kamer over brandveiligheid van flats

Risicogebouwen

Een onderzoek van emeritus hoogleraar Jos Lichtenberg van de TU in Eindhoven vorig jaar heeft de zorgen bij Beckerman en Koerhuis alleen maar doen toenemen. Hij bekeek 79 woongebouwen in Eindhoven van 20 meter of hoger.

Het resultaat was dat 10 procent van de panden het stempel risicogebouw kreeg. In heel Eindhoven staan volgens Lichtenberg 35 gebouwen waar een kleine brand zich snel kan ontwikkelen en in Nederland gaat het naar schatting van de emeritus hoogleraar om honderden en wellicht meer dan duizend woontorens.

Brandkranen

Behalve onderzoek naar de brandveiligheid van gevelplaten willen VVD en SP ook dat goed wordt gekeken naar de aanwezigheid van brandkranen in gemeenten. Een woningbrand in de provincie Groningen liep volgens Beckerman onlangs helemaal uit de hand doordat er geen werkende brandkraan in de buurt was.

Nadat de voorraad bluswater uit de brandweerwagens op was, moest geruime tijd met blussen worden gestopt. Gevolg was dat de binnenbrand een uitslaande brand werd.