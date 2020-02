Jij betaalt 282 euro voor de EU - dit is waar het naartoe gaat

Waar gaat het heen?

De EU geeft dat geld natuurlijk ook uit. Maar waaraan? Dit is hoe 'jouw' 282 euro in 2018 besteed werd:

Het grootste deel ging naar landbouwsubsidies. Hier ging per Nederlander 109 euro aan op. Een andere grote post is het ondersteunen van arme regio’s in met name Oost-Europa. Dit kostte 50 euro.

Ook veel wetenschappelijk onderzoek wordt door de EU gesteund. Zo ging er 21 euro per inwoner naar het Horizon 2020-programma, waar allerlei onderzoek mee wordt gesubsidieerd. Ook ging er bijvoorbeeld 1,90 euro naar het satellietprogramma Galileo, de Europese variant van GPS.

Aan de administratiekosten van de EU betaalt Nederland 17,40 euro. Hiervan worden alle kosten betaald die de EU maakt voor bijvoorbeeld gebouwen, of de salarissen van EU-ambtenaren en parlementsleden.

