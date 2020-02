Aangehouden personen in onderzoek vereniging Martijn langer vast

In dat onderzoek werd vorige maand op vier woonadressen verspreid over Nederland gezocht naar bewijs. Daarbij werd in Haarlem een man van 75 jaar aangehouden vanwege verdenking van het bezit van kinderporno. In Hengelo werd diezelfde dag een 32 jarige man aangehouden op verdenking van het voorbereiden van seksueel misbruik van kinderen. De voorlopige hechtenis is nu verlengd op basis van deze verdenkingen.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de voortzetting van de verboden vereniging gaat nog altijd verder. Bij de doorzoekingen zijn er mobiele telefoons, computers en gegevensdragers zoals USB-sticks in beslag genomen. Voorlopig richt het onderzoek zich op de inhoud daarvan.