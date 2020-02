Slachthuis schakelt hulp in na uitlekken video mishandeling varkens

Voorafgaand aan de bouw en na de opening van het slachthuis heeft Eyes on Animals het bedrijf meerdere keren geadviseerd om het dierenwelzijn te verbeteren. "Niet alle adviezen zijn overgenomen, maar een deel ook wel", zegt Steendijk.

Inrichting van de stallen

Westfort geeft aan graag gebruik te maken van het advies van Eyes on Animals om het bedrijf te helpen om de problemen aan te pakken. Het gaat dan om het trainen van medewerkers in hoe ze de varkens kunnen uitladen en voortdrijven in de stallen zonder ze te slaan. Maar ook over of er verbeteringen mogelijk zijn bij de inrichting van de stallen, laat directeur Robbert van 't Hoff weten in een reactie aan RTL Nieuws.