Toon en Marjon in quarantaine in Finland: 'Dit is pas dag 2, nog 9 te gaan'

De kleine locatie is inmiddels verruild voor een groter, wat luxer onderkomen. Dat gebeurde nadat de twee hadden geklaagd over hun eerste opvangplek. "We hebben nu een toplocatie en krijgen zelfs een paar flessen wijn en een krat bier", zegt Toon lachend. "Wel op eigen kosten."

Wat eten we vandaag?

Die drank wordt voor de deur gezet, net als het eten dat iedere dag wordt gebracht. Vanavond op het menu: aardappelpuree met zalm en bietensalade. Het toetje bestaat uit bosbessen met slagroom. "Ze zetten het neer en kloppen. We mogen het pas pakken als ze weg zijn", zegt Marjon.

De twee slijten hun dagen nu met een fitprogramma ('Fit blijven is belangrijk') dat ze van vrienden kregen. Ze hebben spelletjes bij zich en er is ook internet. Films kijken op hun laptop kan dus ook. "En we hebben elkaar natuurlijk. We komen de dagen zeker door. Maar dit is natuurlijk pas dag 2."