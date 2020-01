Nieuwe insectensoort gevonden in Nederland: Gallische wandelende tak

Waar de populatie zich precies nestelt, houdt het Kenniscentrum geheim. Noordijk: "Want het risico bestaat dat natuurliefhebbers en insectenkwekers actief naar de insecten gaan zoeken. En dat kan direct een einde van de kwetsbare populatie betekenen."

Ook de grootte van de populatie is onbekend. Tot nu toe zijn vier jonge exemplaren gevonden. "In combinatie met de oudere foto's die rondgingen op de website Waarneming.nl kunnen we ervan uitgaan dat er een populatie bestaat."

Klimaatverandering

Over de manier waarop de wandelende tak in Nederland terecht gekomen is, bestaat nog onduidelijkheid. Voorlopig gaan de vinders uit van een natuurlijk fenomeen. Ze wijzen daarbij naar insectenetende vogels die de eitjes van het insect kunnen hebben verspreid.

"Als de eitjes uitgepoept worden, kan een klein deel nog steeds uitkomen. Insectenetende vogels zouden dus verantwoordelijk kunnen zijn voor de verspreiding van wandelende takken. Door klimaatverandering is een uitbreiding van het leefgebied mogelijk geworden."

Een minder natuurlijke manier behoort ook tot de mogelijkheden. "Het kan zijn dat de Nederlandse populatie is ontstaan door ontsnapte of uitgezette dieren, of dat eitjes zijn meegekomen met vervoer van planten uit Zuid-Europa."