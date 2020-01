Minister schrikt van geslagen varkens: ‘Onacceptabel. Productiesnelheid moet omlaag’

Intern onderzoek toezichthouder NVWA

Maar ze gaat ook bij de NVWA opheldering vragen over waarom de toezichthouder niet ingrijpt bij dierenmishandeling. Zo is op de undercoverbeelden te zien dat dierenartsen van de NVWA gewoon toekijken als varkens worden geslagen en soms ook zelf dieren slaan.

De toezichthouder wil daarom een intern onderzoek instellen. In een reactie schrijft de NVWA: 'Varkens slaan mag niet. Zeker een dierenarts van de NVWA hoort dat niet te doen. Waar uit de beelden blijkt dat dat wel gebeurt, is voor ons reden voor intern onderzoek'.

De minister is bezig om cameratoezicht in slachthuizen verder in te voeren, maar ze wil de verwachtingen daarvan temperen. Want als je die beelden hebt is de vraag wie naar al die beelden gaat kijken om te zien wat er mis gaat. Ze ziet het meer als een instrument voor ondersteunend bewijs als er fouten worden gemaakt.