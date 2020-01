Kamer klaar met wangedrag slachthuizen en slap optreden NVWA

RTL Nieuws onthulde eerder undercoverbeelden die zijn gemaakt in slachthuis Westfort waarop te zien is dat varkens worden geslagen.

Inspectie moet handhaven

De NVWA houdt toezicht op dierenwelzijn in slachthuizen. In grote slachthuizen zijn er permanent dierenartsen van de NVWA aanwezig. Als ze zien dat er dieren worden geslagen of geschopt kan de NVWA een boete of waarschuwing opleggen. Dat is bij het slachthuis in de bewuste periode niet één keer gebeurd.

"Ik sta ervan versteld dat inspecteurs gewoon staan toe te kijken als dit soort wanpraktijken plaatsvindt", zegt Helma Lodders van de VVD. "De inspectie hoort te handhaven op gedrag dat niet door de beugel kan", zegt Jaco Geurts van het CDA. D66 noemt het 'schrikbarend dat de misstanden niet eens gerapporteerd worden door de NVWA'.