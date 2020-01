Dierenbescherming legt slachthuis Westfort sancties op vanwege mishandeling varkens

Onaangekondigde inspecties

Bij Westfort worden dagelijks duizenden varkens geslacht waarvan het vlees met het Beter Leven Keurmerk in de winkels komt te liggen. De Dierenbescherming gaat daarom de komende periode extra onaangekondigde controles uitvoeren bij het slachthuis in IJsselstein.

De Dierenbescherming is geschrokken van de beelden waarop varkens geslagen worden. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat in het slachthuis bijna dagelijks varkens hard worden geslagen door chauffeurs en stalmedewerkers.

Stallen anders inrichten

Het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming is bekend van de sterren op vleesverpakkingen. Het keurmerk stelt eisen aan dierenwelzijn, die verder gaan dan de wetgeving. Doel is om diervriendelijker geproduceerd vlees in de schappen te krijgen.

"Als het na extra controles nog niet in orde is dan schorsen we de samenwerking voor drie maanden", zegt Van den Berg. "Ik ga ervan uit als we ze aanspreken dat het verbetert." De Dierenbescherming wil dat het personeel beter wordt opgeleid en dat de stallen anders worden ingericht om opstoppingen van varkens te voorkomen.