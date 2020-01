KLM vliegt voorlopig niet meer over Iran en Irak

KLM vloog een tijd niet meer door het luchtruim van Iran en Irak, nadat een toestel van Ukraine International Airlines uit de lucht was geschoten. Dat gebeurde in de nacht van 7 op 8 januari. Daarbij kwamen 176 mensen om het leven. Na een uitgebreide risicoanalyse, werd vorige week besloten weer over Iran en Irak te vliegen.

Nu het gebied opnieuw wordt gemeden, zullen vliegtuigen richting Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten weer alternatieve routes nemen. Dat zorgt bij reizigers gemiddeld voor twaalf minuten extra reistijd.