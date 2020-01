7,5 jaar cel voor vader die baby doodschudde in Breda

Het jongetje liep bloedingen op aan zijn net- en hersenvlies door de mishandeling. Hij werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis, maar overleed twee dagen later.

Gescheurde tongriem

Ook had de baby een gescheurde tongriem, waardoor zijn tong bijna los in zijn mond lag. Waardoor dat kwam is onbekend, maar in elk geval door toedoen van Van den B., oordeelde de rechtbank vandaag.