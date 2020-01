Relschoppers jaarwisseling Den Haag raken mogelijk huis kwijt

In een brief aan de gemeenteraad laat burgemeester Johan Remkes weten dat het dit jaar echt anders moet tijdens de jaarwisseling in Den Haag. Hij wil 'in zeer gevaarlijke situaties' mensen uit hun woning zetten. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld bij mensen waarbij een hennepkwekerij wordt ontdekt.

Het is een extreme maatregel volgens de burgemeester, maar hij wil hem samen met woningcorporaties verder onderzoeken.