Undercoverbeelden slachthuis: varkens hard geslagen en aan staart getrokken

Hard slaan bijna dagelijks een paar keer

De undercoverbeelden zijn gemaakt door Johan (gefingeerde naam, echte naam is bij de redactie bekend) van Ongehoord. De reden dat Johan bij Westfort undercover is gegaan, is dat het bedrijf het modernste vleesbedrijf van de wereld wil zijn. Ook zegt het bedrijf dierenwelzijn hoog in het vaandel te hebben staan. Johan: "Wij vinden dat mensen een eerlijk beeld moeten krijgen van hoe dieren worden gehouden, getransporteerd en geslacht."

In totaal heeft RTL Nieuws meer dan honderd uur beeldmateriaal gezien van 14 werkdagen van Johan. Op die beelden is te zien dat het er niet de hele dag hardhandig aan toe gaat. Maar bijna iedere dag is het wel één of meerdere keren raak. Er wordt dan met name geslagen met een soort peddel, die bedoeld is als rammelaar om de dieren voort te drijven door het slachthuis. Zo worden varkens die geen kant op kunnen toch hard gemept door chauffeurs en stalmedewerkers.