Geldautomaten blijven 's nachts gesloten tot geld zichzelf kan vernietigen

Vier plofkraken sinds nachtsluiting

Er zijn sinds de invoering van de nachtsluiting halverwege december vier plofkraken geweest. "Maar daarbij is geen cent buitgemaakt", zegt Buijnk.

Hij wil uiterlijk 31 maart 2021 alle geldautomaten 's nachts weer open laten gaan. Tot die tijd wordt er gewerkt aan een methode om geld bij een plofkraak onbruikbaar te maken.

Hoe die methode precies werkt, wil een woordvoerder van de NVB niet zeggen. "Dat doen we niet om criminelen niet slimmer te maken dan ze al zijn", zegt hij. Het enige dat hij kwijt wil is dat er een manier is gevonden om het geld in automaten na een plofkraak ongeldig te maken en dat die nu wordt getest.