Nederlanders nog altijd vast in Wuhan: 'We bekijken het van dag tot dag'

Veel vragen

Wanneer ze Wuhan kan verlaten, weet Anouk nog niet. "Dat bekijken we van dag tot dag. Maar er is nog veel onduidelijk. We wachten af of we geëvacueerd kunnen worden." Ook is het de vraag hoe lang ze eventueel in quarantaine moet. "We horen berichten over één tot twee weken. Dat verschilt."

Martijn heeft de beslissing genomen om in Wuhan te blijven. Vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgt hij weinig te horen. Hij vindt het veiliger om in zijn appartement te blijven dan in een vliegtuig naar Nederland te stappen. "Als er iets tegen het virus wordt verzonnen, zullen ze dat hier doen. Er zijn zo veel artsen mee bezig. Er hoeft maar eentje een goed idee te krijgen."