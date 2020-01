Overlevende aanslag Utrecht wil alle camerabeelden uit tram

Een man die de tramaanslag in Utrecht vorig jaar maart overleefde, is in gesprek met vervoersmaatschappij Qbuzz over camerabeelden die werden gemaakt in de tram. Volgens de man is op die beelden te zien hoe Gökmen T. hem probeerde de doden.

De man wil al langer de volledige beelden zien die met camera's in de tram zijn gemaakt. Tot nu toe zag hij slechts een selectie van de beelden. Geen kogels De man is ervan overtuigd dat op de beelden te zien is wat de T. precies heeft gedaan. Hij zou zijn wapen op hem hebben gericht en de trekker hebben overgehaald. Kogels kwamen er vervolgens niet uit, mogelijk omdat het wapen haperde of omdat de kogels op waren.Ook nadat T. zijn wapen heen en weer had geschud en opnieuw de trekker had overgehaald, gebeurde er niets. Daarna is de dader weggerend. Lees ook: Rechtbank vraagt om uitleg over agressie Gökmen T. De passagier wil dat het OM Gökmen T. vervolgt voor poging tot moord dan wel doodslag op hem als persoon. De camerabeelden zouden daarvoor het bewijs zijn. De rechtbank heeft vandaag besloten de zaak aan te houden tot 15 februari. Een woordvoerster legt uit dat de betrokken partijen onderling een regeling proberen te treffen.