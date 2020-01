Advocaat Delphine Boël na erkenning koning Albert: 'Emotioneel leed blijft'

De 51-jarige kunstenares Boël zegt al jaren dat Albert, de vader van de huidige koning Filip, haar biologische vader is. Een DNA-test zorgt nu voor het bewijs. Boël had de test via een rechtszaak afgedwongen.

"Delphine Boël heeft kennis genomen van de resultaten van het genetisch onderzoek dat aantoont dat Albert II wel degelijk haar biologische vader is", reageert haar advocaat Marc Uyttendaele in Belgische media. "Het is een belangrijke stap in de lange strijd die ze al verschillende jaren voert om haar werkelijke identiteit op onweerlegbare wijze te laten vaststellen."