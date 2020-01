Coronavirus China waarschijnlijk verspreid door vleermuizen

Het coronavirus in China is vrijwel zeker afkomstig van vleermuizen. Dat zeggen deskundigen van de Universiteit Utrecht. Tot nu toe werd gedacht dat slangen het dodelijke virus verspreiden, maar dat is volgens virologen Berend-Jan Bosch en Raoul de Groot onmogelijk.

Op basis van een analyse van erfelijk materiaal concludeerden Bosch en De Groot over de slangentheorie: "Ongefundeerd." nCoV-2019 De virologen zijn al langer bekend met coronavirussen. Ze deden eerder onderzoek naar SARS en MERS. Het nieuwe virus, dat nu de naam nCoV-2019 heeft gekregen, hoort volgens Bosch en De Groot bij dezelfde familie van virussen. In China zijn inmiddels zeker tachtig mensen aan het virus bezweken. Epicentrum van de uitbraak is de miljoenenstad Wuhan. Het nCoV-2019 virus kan net als SARS en MERS luchtweginfecties veroorzaken, die dodelijk kunnen aflopen. Toch zijn er volgens de onderzoekers ook grote verschillen met SARS en MERS. Daardoor is nu nog niet precies uit te leggen hoe het coronavirus zich verspreidt. Epidemie niet uitgesloten Bosch en De Groot sluiten niet uit dat het virus zich zal ontwikkelen tot een wereldwijde epidemie. Maar ze zeggen ook dat de uitbraak zich 'in een pril stadium' bevindt. "Hopelijk hebben de maatregelen effect en kan de epidemie beteugeld worden." Ook mensen die niet ziek zijn, kunnen het coronavirus verspreiden: Iemand kan het virus dus al doorgeven aan een ander, nog voordat hij zelf ziekteverschijnselen heeft. Het indammen van het virus is daardoor veel moeilijker dan eerder werd gedacht. Dat zegt de Chinese gezondheidsraad.