Nederlands Auschwitz Comité: 'Rutte heeft geschiedenis geschreven, hij is onze held'

"De premier heeft geschiedenis geschreven, hij is onze held", gaat Grishaver verder. Rutte maakte de excuses tijdens de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat naziconcentratiekamp Auschwitz werd bevrijd, op 27 januari 1945.

'Blij dat ze er nu zijn'

Dat de excuses nu pas komen, is voor Grishaver geen probleem. "Het is laat, ja, maar wees blij dat ze er nu zijn. Aan de afgelopen jaren kun je niets meer veranderen, maar die negatieve benadering, dat moeten we niet doen."