Eerst een markt, toen een stad, nu de wereld: dit is het coronavirus

"Ik zie allerlei complottheorieën over het internet gaan. Dat is het domste wat er kan gebeuren", zegt longarts Sander de Hosson. "De rust bewaren, ook in de media, is noodzaak."

SARS

De Hosson legt op Twitter uitgebreid uit wat de ziekte precies inhoudt en wat we mogelijk kunnen verwachten. "Het coronavirus is een RNA virus dat we in Nederland goed kennen: de meeste verkoudheden worden door dit (en door het rhinovirus) veroorzaakt. De laatste twee decennia zien we dat dit virus soms muteert en veel virulenter (ziekmakender) wordt. Bekend is de SARS-epidemie in 2003 in Azië en de MERS-epidemie (wereldwijd) in 2014-2016."