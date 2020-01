Deze twee staatssecretarissen moeten puinhoop bij Belastingdienst oplossen

Eerder werd al bekend dat er twee staatssecretarissen zouden komen om de problemen bij de Belastingdienst aan te pakken.

Problemen te groot

De problemen zijn zo groot, dat één staatssecretaris alleen ze niet zou kunnen oplossen, vond de coalitie.

Vijlbrief is nu nog topambtenaar bij de Europese Unie in Brussel. Van Huffelen zit in de Eerste Kamer en leidt het Gemeentelijk Vervoersbedrijf in Amsterdam.