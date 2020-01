Verdediging Trump aan zet in impeachment-proces

De afgelopen drie dagen beargumenteerden de democraten waarom zij vinden dat de president uit zijn ambt moet worden gezet. "Dit is Trump first, niet America first", zei hoofdaanklager Adam Schiff. "Hij is een dictator", voegde congreslid Jerrold Nadler eraan toe.

Slechte kijkcijfers

Ook de advocaten van Trump krijgen drie dagen de tijd om hun zaak te verdedigen. Eén van hen noemt de zaak vandaag 'een trailer' voor maandag en dinsdag. Dan moet het echte werk beginnen, als advocaten Kenneth Starr en Alan Dershowitz gaan pleiten voor Trump. Kenneth Starr leidde in de jaren 90 het onderzoek in het impeachment-proces tegen president Bill Clinton.

Wat voor president Trump duidelijk meespeelt, is het aantal televisiekijkers. Op Twitter betreurde hij het feit dat zijn team is 'gedwongen' om op een zaterdag te beginnen met de verdediging. Hij noemde het proces vandaag “Death Valley in TV”, oftewel: een moment waarop geen hond naar de televisie kijkt.