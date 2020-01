Regeringspartijen: Nederland moet meedoen aan militaire missie bij Libië

Voor de kust van Libië zijn EU-landen onder de naam Operatie Sophia al eerder actief geweest met schepen. Critici spraken destijds over een veerdienst voor migranten, maar D66 en ChristenUnie willen een herstart van die operatie. "Laat men zo snel mogelijk die missie herstarten. We roepen onze eigen minister Blok op om hier positief op te reageren", zegt Voordewind.

VVD: 'Niet aan de orde'

D66 en ChristenUnie zijn dus voor, maar de VVD reageert afhoudend. "Zolang de problematiek van de migranten op de Middellandse Zee niet binnen de EU is opgelost, is het opstarten van een Sophia-missie voor de VVD niet aan de orde", reageert VVD-Kamerlid André Bosman.

Bij het kabinet staat de deur op een klein kiertje. Eind vorig jaar heeft het kabinet in een Kamerbrief al de mogelijkheid opengehouden om een schip te sturen als Operatie Sophia wordt herstart. In Brussel heeft minister Blok gezegd dat hij wil kijken of de wapenstilstand blijft.

"Blok is voorzichtig positief, maar wil nog even afwachten of de wapenstilstand standhoudt. Want Libië blijft een onvoorspelbaar wespennest", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Het is aan de Europese landen om de komende maanden te beslissen: komen we in actie of blijven we toch aan de zijlijn staan?"