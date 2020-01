Martijn is in Wuhan, waar het coronavirus uitbrak: 'Straten zijn leeg'

De Chinese autoriteiten hebben Wuhan vandaag afgesloten van de buitenwereld. En dat is te merken, zegt Niesen: "Het is gewoon stil. Normaal gesproken is het eigenlijk altijd een heksenketel, zo druk als het overal is. Alles is afgesloten, dus niemand is meer op straat", zegt hij.

Volgens Niesen waren de mensen de laatste dagen al bang aan het worden voor het virus. "Je zag heel veel mondkapjes verschijnen op straat, en sinds gisteren loopt eigenlijk iedereen ermee."