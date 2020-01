VVD en CDA: nooit paspoort voor terugkerende terrorist

Paspoort of nationaliteit intrekken

De minister van Justitie heeft nu al de mogelijkheid om een paspoort te laten vervallen of de Nederlandse nationaliteit in te trekken. Ook als iemand nog niet is veroordeeld en zich heeft aangesloten bij een terroristische organisatie, kan de Nederlandse nationaliteit worden ingetrokken door de minister van Justitie.

Toch is er nu extra wetgeving nodig, vinden de Kamerleden. "Die wetten zijn aangenomen, maar niet altijd met terugwerkende kracht", zegt Yeşilgöz. "Dit is een stap om een weigeringsgrond toe te voegen aan de Paspoortwet. Om te zeggen: als jij je hebt aangesloten bij een terroristische organisatie, dan hebben wij het recht om jou een paspoort te weigeren."

Of de toevoeging, of amendement, voldoende steun krijgt in de Tweede Kamer, moet de komende weken blijken. Ook is het nog niet duidelijk of het amendement in strijd is met internationale verdragen.