Op milieuvriendelijke vakantie? Deze keuzes maken de leden van ons klimaatpanel

Buik vol van vliegen

Tooske is blij met de keuze voor de trein. "Het is relaxt, het is veilig, je hoeft niet op te letten en het is ook milieuvriendelijk." Want ja: Tooske denkt goed na voordat ze kiest voor een vakantie. "Ik heb mijn buik vol van vliegen. Zes jaar geleden gingen we naar Curaçao, dat was een heel vervelende lange vlucht."

Een land dat ze nog wel heel graag een keer zou willen bezoeken, is Ierland. "Dan zou ik met de boot gaan." Maar Tooske heeft een andere wens die ze nog belangrijker vindt. "Dat die Formule 1 in Zandvoort niet doorgaat. Wat een onzin, zoveel mensen in een natuurgebied voor het racen."