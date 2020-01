Weleens van industriesneeuw gehoord? Die ligt in Zuid-Limburg

Dubbele cijfers

De komende dagen is waarschijnlijk minder mist in Nederland, maar vrijdag is het nog wel flink koud, met 's nachts lichte vorst. Overdag wordt het een graad of 6. Na het weekend komt de regen terug. "Vanaf zondag nemen depressies het heft in handen en wordt het wisselvallig." De temperatuur stijgt wel. "Maandag halen we met gemak de dubbele cijfers."