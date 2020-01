Grote woede over mogelijke slacht konikpaarden op Texel

"We laten ze met tegenzin vertrekken, want de paarden genoten op Texel en wij van het schouwspel van deze hengstengroep", zegt boswachter Van der Spek. Hij acht de kans dat er elders een plek is voor de paarden erg klein en verwacht dat de dieren worden geslacht. De paarden moeten weg voor het broedseizoen begint.

Volgens Erik van der Spek zijn de paarden een bezienswaardigheid. Maar de groep is ook nogal tam en snuffelt aan rugzakken van wandelaars. Dat kan gevaarlijk zijn, zegt hij. Boswachters op Texel hebben er veel extra werk aan om de paarden in de gaten te houden. Bovendien zouden de dieren schade aanrichten in de duinen.