'Kinderen Ruinerwold maken het naar omstandigheden goed': volg ons liveblog

Het Drentse dorp Ruinerwold werd eind vorig jaar in één klap wereldnieuws. Een gezin bleek al bijna 10 jaar in een boerderij, volledig afgesloten van de buitenwereld, te wonen. Vandaag begint de rechtszaak tegen de vader van het gezin. Volg hier alles in het liveblog.

De zaak start vandaag in de rechtbank Noord-Nederland in Assen

De vader van het gezin, Gerrit-Jan van D. wordt verdacht van vrijheidsberoving, witwassen, mishandeling en misbruik van zijn kinderen.

Van D. is niet aanwezig bij de zitting, volgens zijn advocaat wegens gezondheidsproblemen.

De kinderen van het gezin zijn wel aanwezig. Zij volgen de zaak vanuit een aparte ruimte. Liveblog niet zichtbaar? Klik hier!