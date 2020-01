Nederlandse Lars de R. voor rechter in 'grootste kinderpornozaak ooit in België'

Lars de R. werd bekend omdat hij met zijn gitaar in 2009 de finale haalde van Holland's Got Talent. Hij zou met de Belgische 'kinderpornoclub' bestanden hebben uitgewisseld die hij in India maakte.

Kinderen in India, Kroatië en Nederland

De R. zit al vast. De rechtbank in Alkmaar veroordeelde de twintiger uit Krommenie vorig jaar tot vier jaar celstraf en tbs met voorwaarden. De rechtbank oordeelde bewezen dat hij jongetjes in India, Kroatië en Nederland seksueel misbruikte. Het jongste slachtoffer was vier jaar. De R. bekende in de rechtbank destijds dat hij tien jongetjes heeft misbruikt. Tijdens het proces bleek dat De R. ook in België in beeld was.