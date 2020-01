D66 in manifest: drugs niet verbieden, wel reguleren

De strijd tegen drugs is op een doodlopende weg beland, vindt D66. "Mensen gebruiken drugs. Verdrag of geen verdrag. Wet of geen wet. Wereldwijd wordt jaarlijks 100 miljard dollar uitgegeven aan de bestrijding van drugsgebruik en drugshandel. Zonder resultaat, want de drugsmisdaad blijft groeien en zich verder vertakken."

Staatscommissie benoemen

Volgens het manifest gaat het er niet om wie voor drugs is en wie tegen. "Dit gaat over doen wat werkt." Het idee is om een staatscommissie te benoemen die uiteindelijk voorstellen moet doen om het drugsbeleid te hervormen.

Het doel: "De gezondheidsrisico’s van drugs zo laag mogelijk houden en de gezondheid, veiligheid en welzijn van onze samenleving als geheel zo goed mogelijk waarborgen."