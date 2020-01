Journalist Noor vluchtte uit Irak, zijn collega is nu vermoord: 'We moeten zijn werk voortzetten'

'Ik kan niet liegen'

Bij de politie kreeg hij naar eigen zeggen geen gehoor. Noor besloot te vluchten, en via Griekenland kwam hij in Nederland terecht, waar hij asiel heeft aangevraagd. "Als ik als journalist zou willen liegen, had ik nog in Irak kunnen blijven. Maar daar zou ik niet mee kunnen leven. Dat is waarom ik ben vertrokken."

Nu probeert Noor, vanuit het asielzoekerscentrum, zo goed mogelijk verslag te doen van de ontwikkelingen in Irak. Van collega-journalisten en achtergebleven familieleden ontvangt hij nog veel berichten. En ondanks alle tegenslag, blijft Noor gemotiveerd om in de journalistiek te blijven werken, ook in Nederland. "De dood van Abdelsamad geeft ons ook kracht. Hij is voor ons overleden. Wij moeten zijn werk voortzetten."