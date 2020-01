Ouders van thuiszittende kinderen wanhopig: 'Politiek moet ingrijpen'

Reactie Onderwijsinspectie:

We snappen goed dat het voor ouders moeilijk is als hun kind noodgedwongen thuis zit of niet de passende ondersteuning krijgt die nodig is. Wij houden op verschillende manieren toezicht op de zorgplicht en passend onderwijs. Vorig jaar hebben we ons toezicht op de zorgplicht geïntensiveerd.

Als wij signalen of meldingen krijgen die over eenzelfde samenwerkingsverband of schoolbestuur gaan, kunnen we besluiten daar meteen actief achteraan te gaan en kijken of dat schoolbestuur of samenwerkingsverband wel voldoet aan zijn wettelijke opdracht. Doen ze dat niet dan spreken we ze daar op aan en handhaven we als dat nodig is.

De klachten van deze ouders zullen we op dezelfde manier betrekken in ons toezicht. We vinden het goed dat zij dit bij ons melden. Het helpt ons om beter zicht te krijgen op waar de knelpunten zijn en waar wij vanuit ons toezicht kunnen bijdragen aan een oplossing.