Zaak tegen Trump gaat verder: aanklacht naar Senaat

Erik Mouthaan over het proces:

"We weten nu hoe het verder gaat. Dinsdag begint het proces tegen Trump in de Senaat. Het impeachment van voor de kerst is eigenlijk de aanklacht, nu begint de rechtszaak.

De leider van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, heeft vandaag aanklagers aangesteld die de zaak maken en ze heeft besloten de 'articles of impeachment', die aanklacht, officieel over te dragen aan de Senaat.

De jury zijn de 100 senatoren. Zij gaan luisteren en bepalen of ze vinden dat Trump schuldig is of niet en of hij moet worden afgezet.

De republikeinse meerderheid in de Senaat zal de president waarschijnlijk de hand boven het hoofd houden. Hij zal dus waarschijnlijk niet worden afgezet. Maar: mogelijk komt er wel nieuwe informatie naar boven tijdens dit proces."