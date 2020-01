OM wil Ruinerwold-verdachte observeren in Pieter Baan Centrum

In het Pieter Baan Centrum doen onderzoekers gedurende een aantal weken onderzoek naar de psychische gesteldheid van verdachten. Of het Openbaar Ministerie Gerrit Jan van D. wel mag laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum is niet bekend.

Aanstaande dinsdag vindt in Assen de eerste openbare zitting plaats. Tijdens de zogenoemde pro-formazitting zal de zaak niet inhoudelijk worden behandeld. Wel zal het Openbaar Ministerie uitgebreid toelichten waarom zij het onderzoek bij het Pieter Baan Centrum noodzakelijk achten.