PVV Gelderland fel tegen klimaatactivist Lars (12): 'Ga lekker voetballen'

Lars zijn grote voorbeeld is Greta Thunberg. Hij spreekt vaker over klimaat, bijvoorbeeld op het energiefestival in Noord-Brabant en vorig jaar kwam hij al eens naar de Nijmeegse gemeenteraad om het te hebben over maatregelen tegen de opwarming van de planeet.

Nu kwam hij naar het provinciebestuur. Volgens De Gelderlander stuurde Lars een mailtje, en mocht hij komen spreken. De inbreng van Lars kon de PVV niet bekoren. Faber zegt onder meer tegen Lars dat zijn ouders 'hem hiervoor hadden moeten behoeden'.

Een gedeelte van Lars zijn speech: