Hongaarse politie: atleet Roelf B. kan levenslang krijgen voor drugshandel op Sziget

In totaal werd er 20 kilo drugs gevonden. De totale waarde zou zo rond de 100 miljoen Hongaarse forint liggen, omgerekend 300.000 euro. Roelf B. was voor zijn aanhouding sprinter in het Nederlandse nationale team.

Onschuldig

B. en zijn medeverdachte hebben gezegd niet schuldig te zijn aan drugshandel, maar volgens het onderzoek is dat zonder twijfel wel het geval.